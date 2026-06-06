Мерц позаимствовал лозунг Меркель «мы справимся с этим»

Канцлер Германии Фридрих Мерц позаимствовал лозунг своей предшественницы Ангелы Меркель «мы справимся с этим», использовав его в другом контексте. На это обратило внимание РИА Новости.

«Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим в самих себя», — сказал Мерц на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС), комментируя намеченные в Германии реформы.

Меркель использовала указанный лозунг осенью 2015 года во время массового наплыва беженцев в Европу. Тогда она подверглась критике со стороны правого крыла ХДС и лично Мерца.

Ранее Мерц признал провал заявки Германии на выборах членов Совбеза ООН на период 2027-2028 годов.

