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21:47, 6 июня 2026Мир

Мерц позаимствовал лозунг Меркель

Мерц позаимствовал лозунг Меркель «мы справимся с этим»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц позаимствовал лозунг своей предшественницы Ангелы Меркель «мы справимся с этим», использовав его в другом контексте. На это обратило внимание РИА Новости.

«Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим в самих себя», — сказал Мерц на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС), комментируя намеченные в Германии реформы.

Меркель использовала указанный лозунг осенью 2015 года во время массового наплыва беженцев в Европу. Тогда она подверглась критике со стороны правого крыла ХДС и лично Мерца.

Ранее Мерц признал провал заявки Германии на выборах членов Совбеза ООН на период 2027-2028 годов.

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