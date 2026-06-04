Мерц признал провал Германии на выборах членов Совбеза ООН на период 2027-2028 годов

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал провал заявки Германии на выборах членов Совбеза ООН на период 2027-2028 годов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выдвигали свою кандидатуру с твердой убежденностью. Мы не достигли поставленной цели», — сказал политик. Он также поздравил все избранные государства, особенно прямых конкурентов Германии.

3 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совбеза на двухлетний срок. Места достались Австрии, Португалии, Зимбабве и Тринидаду и Тобаго. Среди кандидатов также была Германия.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Россия не ожидала перемен в позициях стран, которые претендовали на места непостоянных членов Совета Безопасности ООН от Западной Европы.