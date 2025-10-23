Мир
01:49, 23 октября 2025Мир

США ввели санкции против российских нефтяных компаний

Минфин США ввел санкции против «Лукойла»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Министерство финансов США вводит санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Об этом говорится на сайте американского ведомства.

Уточняется, что рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем. Также блокируются все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов. «Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении [российской стороны]», — говорится в документе.

Ранее комитет Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта. Он поддержал законопроект, направленный на использование замороженных в США российских активов для помощи Киеву, документ о включении РФ в американский список государств-спонсоров терроризма, а также инициативу о санкциях в связи с якобы поддержкой Китаем России в конфликте на Украине.

Также сообщалось, что страны Европейского Союза (ЕС) одобрили 19-й пакет санкций против России. В том числе он включает в себя меры против 117 судов так называемого теневого флота. Как уточнил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил, в общей сложности 564 судна теперь находятся под санкциями ЕС.

