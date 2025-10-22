Reuters: Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

Страны Европейского Союза (ЕС) одобрили 19-й пакет санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете Евросоюза.

При этом официального подтверждения от председательства пока нет. Для вступления санкций в силу их должен утвердить Совет ЕС на министерском уровне.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Республиканская партия в Конгрессе США с большим аппетитом смотрит на введение жестких санкций против России. По словам политика, США на этом фоне ждут «добросовестного подхода со стороны России» в отношении украинского урегулирования.