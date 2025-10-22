Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 22 октября 2025Мир

Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

Reuters: Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Страны Европейского Союза (ЕС) одобрили 19-й пакет санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете Евросоюза.

При этом официального подтверждения от председательства пока нет. Для вступления санкций в силу их должен утвердить Совет ЕС на министерском уровне.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Республиканская партия в Конгрессе США с большим аппетитом смотрит на введение жестких санкций против России. По словам политика, США на этом фоне ждут «добросовестного подхода со стороны России» в отношении украинского урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    В российском городе прогремели взрывы

    Медведева раскрыла подробности предстоящей серьезной операции

    В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод

    Стали известны подробности взрыва в Ставрополе

    Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

    Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

    Володин пошутил об отказе Силуанова от Нобелевской премии

    Экс-коллега Усольцева высказалась о версии о его побеге за границу

    50-летняя Сара Полсон с голой грудью вышла на публику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости