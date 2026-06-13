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05:58, 13 июня 2026Мир

В Польше признали поражение после слов фон дер Ляйен об Украине

Евродепутат Брылка: Польша должна была затормозить переговоры Брюсселя и Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Польские власти должны было сделать все, чтобы затормозить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявила в соцсети X евродепутат от Польши Анна Брылка.

Так она оценила слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о членстве Украины и Молдавии в ЕС.

«Как отреагировало польское правительство в этой ситуации? Абсолютно никак. Открытые письма или онлайн-скандалы ничего не значат; в реальной игре польское правительство снова проиграло!» — возмутилась политик.

По ее словам, польское правительство упустило прекрасную возможность заставить Украину изменить свою историческую политику в отношении Варшавы.

Ранее сообщалось, что Польша не должна одобрять вступление Украины в Европейский союз до того, как Киев выполнит все условия Варшавы. О жестких требованиях Польши заявил вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак. По его словам, Киев для вступления в ЕС обязан отказаться от бандеровской идеологии и начать с уважением относиться к проживающему на Украине польскому меньшинству.

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