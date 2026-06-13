Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:46, 13 июня 2026Наука и техника

Ученые назвали скрытую причину старения клеток

Science Daily: Дефицит фосфатидилхолина связан с возрастным снижением энергии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Исследователи из Института старения имени Лейбница в Йене (Германия) обнаружили, что возрастное снижение клеточной энергии связано с фосфатидилхолином — липидом клеточных мембран. Как сообщает журнал Science Daily, эксперименты показали, что с возрастом митохондрии теряют эффективность из-за уменьшения гибкости их мембран, что ведет к фрагментации и нарушению работы.

Ведущий автор исследования Мария Ермолаева пояснила, что выработка энергии продолжается, но становится менее устойчивой, а сама энергия перестает распределяться гибко. Клетки теряют метаболическую пластичность — способность быстро адаптироваться к нагрузкам.

Однако ученые доказали возможность обратить этот процесс. Добавление в рацион фосфатидилхолина или его предшественника холина в течение всего двух дней восстанавливало структуру митохондрий до «молодого» состояния. Метод оказался эффективен даже при начале терапии в среднем и пожилом возрасте.

Ранее ученые из Университета Монаша обнаружили, что важную роль в сохранении здоровья и физической активности в пожилом возрасте может играть белок NOX4, содержащийся в скелетных мышцах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно закончить в этом году». Лукашенко заявил, что положить конец конфликтам на Украине и в Иране должны несколько человек

    Потери американского бизнеса от ухода из России подсчитали

    На Западе заявили об отчаянии Каллас

    Ученые назвали скрытую причину старения клеток

    Россиян предупредили о фиктивной семейной выплате от мошенников

    Европейская страна заблокировала счет в банке российскому ребенку из-за места рождения

    У сборной Англии на ЧМ по футболу украли экипировку

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского раскрыла его большой страх

    Названа главная задача ВС России для продвижения у Красноармейска

    В Польше признали поражение после слов фон дер Ляйен об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok