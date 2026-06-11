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17:54, 11 июня 2026Наука и техника

Найден неожиданный ключ к здоровому старению

bioRxiv: Важную роль в сохранении здоровья в пожилом возрасте играет белок NOX4
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Монаша обнаружили, что важную роль в сохранении здоровья и физической активности в пожилом возрасте может играть белок NOX4, содержащийся в скелетных мышцах. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Исследователи выяснили, что с возрастом уровень NOX4 естественным образом снижается, как и объем физической активности. В экспериментах оказалось, что низкие уровни этого белка связаны с потерей мышечной массы, слабостью и признаками возрастной хрупкости организма. Напротив, восстановление его уровня сопровождалось улучшением обмена веществ, увеличением силы и массы мышц.

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По словам авторов работы, NOX4 запускает в мышцах ряд защитных процессов. Он способствует выработке сигнальных молекул, которые помогают клеткам эффективнее производить энергию, лучше адаптироваться к нагрузкам и снижать накопление повреждений. Именно поэтому регулярные физические упражнения оказывают столь выраженный омолаживающий эффект на организм.

Теперь ученые пытаются найти способы активировать этот механизм без интенсивных тренировок. Одним из перспективных направлений они называют вещества, содержащиеся в брокколи, капусте и брюссельской капусте. Если удастся воспроизвести действие NOX4 с помощью лекарств или питания, это может помочь людям дольше сохранять мышечную силу, подвижность и независимость в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что дефицит витамина D повышает риск развития варикозного расширения вен.

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