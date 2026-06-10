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14:20, 10 июня 2026Наука и техника

Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска варикоза

Front Nutr: Дефицит витамина D повышает риск развития варикозного расширения вен
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Дефицит витамина D может быть связан с повышенным риском развития варикозного расширения вен. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие медицинские данные более чем 500 тысяч человек. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили данные взрослых старше 40 лет, у которых неоднократно измерялся уровень витамина D в крови. Людей с выраженным дефицитом витамина D сравнили с участниками, у которых его уровень оставался нормальным. Наблюдение продолжалось в течение пяти лет.

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Оказалось, что дефицит витамина D был связан с повышением риска развития варикоза на 62 процента. Кроме того, у таких людей чаще возникали тяжелые формы заболевания: риск варикозных язв был выше более чем в два раза, а риск воспалительных осложнений — почти в три раза. Повышенный риск наблюдался даже у людей с умеренно сниженным уровнем витамина D, а не только при выраженном дефиците.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, что нехватка витамина D напрямую вызывает варикоз. Тем не менее результаты указывают на возможную роль этого витамина в поддержании здоровья вен.

Ранее ученые выяснили, что коллаген и витамины C и E замедляют биологическое старение.

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