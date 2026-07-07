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00:18, 7 июля 2026Экономика

Раскрыта сумма потерь ЕС после отказа от российских энергоносителей

Отказ от российского топлива стоил Европе около трех триллионов евро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Общие экономические потери стран Европы после отказа от российских энергоносителей могут составлять около трех триллионов евро. Об этом рассказали в постпредстве России при ЕС, пишут «Известия».

«Общие потери стран Европы от отказа от российских энергоносителей, по некоторым оценкам, составляют около трех триллионов евро», — уточнили в диппредставительстве.

Как подчеркивается, европейские компании и обычные граждане ощутили последствия политики Брюсселя по обрыву связей с Россией.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что действующее законодательство Евросоюзане предусматривает возможности возобновления поставок российского газа. По ее словам, реализация первого этапа плана по отказу от российского газа стартовала в текущем месяце.

С 17 июня в ЕС стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей.

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