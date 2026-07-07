Раскрыта сумма потерь ЕС после отказа от российских энергоносителей

Отказ от российского топлива стоил Европе около трех триллионов евро

Общие экономические потери стран Европы после отказа от российских энергоносителей могут составлять около трех триллионов евро. Об этом рассказали в постпредстве России при ЕС, пишут «Известия».

«Общие потери стран Европы от отказа от российских энергоносителей, по некоторым оценкам, составляют около трех триллионов евро», — уточнили в диппредставительстве.

Как подчеркивается, европейские компании и обычные граждане ощутили последствия политики Брюсселя по обрыву связей с Россией.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что действующее законодательство Евросоюзане предусматривает возможности возобновления поставок российского газа. По ее словам, реализация первого этапа плана по отказу от российского газа стартовала в текущем месяце.

С 17 июня в ЕС стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей.

