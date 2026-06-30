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21:46, 30 июня 2026Мир

В Европе заявили о невозможности возврата ЕС к импорту российского газа

Итконен заявила, что ЕС не может возобновить импорт газа из РФ с текущим законодательством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что действующее законодательство Евросоюза (ЕС) не предусматривает возможности возобновления поставок российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Ваш вопрос касается возобновления импорта российского газа в Европейский союз. Нет, это невозможно», — сказала Итконен в ходе брифинга в Брюсселе.

Она также сообщила, что реализация первого этапа плана по отказу от российского газа стартовала в текущем месяце. Следующие этапы, по ее словам, намечены на январь и сентябрь 2027 года.

«Таким образом, речь идет о действующем законе, поэтому возвращение обратно невозможно», — отметила она.

С 17 июня в ЕС стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Документ предполагает полный отказ ЕС от импорта российского газа к концу 2027 года.

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