В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России

В Евросоюзе стартовал первый этап запрета на импорт российского газа

В Европейском союзе с 17 июня стартует реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Об этом пишет РИА Новости.

Со среды начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.

Регламент был окончательно принят Советом ЕС в январе 2026 года. Он предусматривает полный отказ ЕС от импорта российского газа к концу 2027 года.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что отказ Европы от СПГ и трубопроводного газа из России создаст дефицит топлива и рост цен на рынке.