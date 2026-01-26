Реклама

16:58, 26 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Эффект от полного запрета импорта российского газа в Европу оценили

Аналитик Юшков: Отказ от газа России создаст дефицит топлива и рост цен в Европе
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Отказ Европы от СПГ и трубопроводного газа из России создаст дефицит топлива и рост цен на рынке, сказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) запрещается с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Соответствующее решение окончательно утвердил Совет ЕС.

По словам Юшкова, основная проблема отказа от импорта российского газа состоит в том, что цены на европейском газовом рынке в таком случае станут выше, чем могли бы быть, если бы туда поставлялся трубопроводный газ из России. Кроме того, это приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы, добавил он.

«Может быть, Евросоюз хочет таким образом дополнительно подкупить Трампа, сказать — ну вот идите нам навстречу по вопросу Гренландии и Украины, а мы будем и дальше выдавливать российский трубопроводный газ, расчищать рынок сбыта для вас. Но, с другой стороны, это риск, поскольку отношения с США, наоборот, могут ухудшиться», — подчеркнул аналитик.

Эксперт напомнил, что в поставках СПГ первое место занимают США, второе — Россия, а третье — Катар, который недавно угрожал перекрыть поставки газа из-за европейского климатического регулирования. В таком случае европейцы рискуют сами себе создать проблемы, заключил Юшков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что зависимость Европы от российского газа в прошлые годы носила эфемерный характер и, в сущности, была обоюдной. «Мы как продавец зависели от них, они зависели от нас как покупатели», — указал он.

