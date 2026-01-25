В Кремле признали эфемерность зависимости Европы от российского газа

Песков назвал эфемерной существовавшую зависимость Европы от российского газа

Зависимость Европы от российского газа в прошлые годы во многом была эфемерной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в сущности это была не односторонняя, а обоюдная зависимость. «Мы как продавец зависели от них, они зависели от нас как покупатели», — отметил представитель Кремля, добавив, что теперь Европа таким же образом зависит от США.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предположило, что на фоне постепенного отказа Евросоюза от российских энергоресурсов к 2028 году поставки трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу упадут на 33 миллиарда кубометров.

По итогам первых 11 месяцев 2025 года Россия сократила экспорт газа в страны Евросоюза по всем каналам на шесть процентов. На такой результат в первую очередь повлияла остановка транзита через Украину.

Что касается общего экспорта российского СПГ, то МЭА оценивает его в семь процентов. При этом статистика КНР за последние месяцы дает повод усомниться в точности таких оценок. Как указывает Bloomberg, к концу года закупки российского СПГ китайскими компаниями оказались в два раз выше, чем ожидали аналитики.