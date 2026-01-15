Европа стала покупать меньше российского газа

Евростат: Европа снизила закупки российского трубопроводного газа и СПГ на 6 %

С января по ноябрь 2025 года Евросоюз (ЕС) снизил закупки российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) на шесть процентов. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает ТАСС.

По информации ведомства, в ноябре 2025 года Россия заняла третье место в общей стоимости импорта газа в европейский регион. Первое и второе заняли США и Алжир соответственно.

В ноябре ЕС заплатил за российское топливо минимальную сумму за пять лет. Всего он импортировал газа на 752,5 миллиона евро. Закупки трубопроводного газа составили 415 миллионов евро, а СПГ 337 миллионов — минимум с августа 2023 года.

Днем ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы сократились. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января отбор газа из хранилищ составил 900 миллионов кубометров. С начала месяца он утратил рекордный темп, однако запасы уже упали до 53 процентов — в прошлом году такие результаты фиксировались лишь в начале февраля.