Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 22 января 2026Экономика

Поставки российского газа в Китай оказались необъяснимыми

Bloomberg: Китай сообщил о резком непрогнозируемом росте импорта российского СПГ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В декабре прошлого года импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай достиг рекордных 1,9 миллиона тонн, что в два раза превышает предварительные оценки, основанные на движении судов с топливом. Об этом сообщает Bloomberg.

Таможенная статистика за ноябрь и вовсе оказалась на 90 процентов выше, чем позволяли предположить данные по судоходству. Издание отмечает, что столь серьезные расхождения в данных случаются довольно редко и однозначного объяснения им нет.

Возможно, Россия использует больше, чем считалось, газовозов теневого флота, не попадающих под наблюдение, сказано в материале. Другой причиной может стать большая разница между временем прибытия партии СПГ в Китай и ее таможенным оформлением. Кроме того, собеседники агентства не исключают ошибки в таможенных данных, которая могла бы объяснить неучтенные партии.

Отслеживание движения танкеров в последнее десятилетие стало основным способом оценки потоков СПГ. Как правило, эти данные дают достаточно точную оценку реальных потоков газа, однако поставки СПГ с помощью теневого флота — недавний феномен, который может влиять на ситуацию. В этом основное отличие газового от нефтяного рынков, где движение подсанкционной нефти давно уже становится существенным фактором в любых оценках.

Два месяца назад агентство отмечало, что Китай начинает собирать собственный теневой флот газовозов для доставки СПГ с российских подсанкционных проектов, поскольку они дают гигантские скидки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Милонов фразой «в Турцию не надо, НАТОвская страна» оценил сборы российских клубов

    Россиянин приехал в Азию «распространять ВИЧ» и оказался под угрозой депортации

    Женщина проглотила сырой желчный пузырь рыбы ради избавления от головной боли

    Трамп раскрыл частичное месторасположение системы «Золотой купол»

    В МИД отреагировали на слова о референдуме об объединении Молдавии и Румынии

    На Западе признали провал попыток изолировать Россию

    Пенсионер стал курьером мошенников и помог украсть у москвича миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok