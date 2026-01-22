Поставки российского газа в Китай оказались необъяснимыми

Bloomberg: Китай сообщил о резком непрогнозируемом росте импорта российского СПГ

В декабре прошлого года импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай достиг рекордных 1,9 миллиона тонн, что в два раза превышает предварительные оценки, основанные на движении судов с топливом. Об этом сообщает Bloomberg.

Таможенная статистика за ноябрь и вовсе оказалась на 90 процентов выше, чем позволяли предположить данные по судоходству. Издание отмечает, что столь серьезные расхождения в данных случаются довольно редко и однозначного объяснения им нет.

Возможно, Россия использует больше, чем считалось, газовозов теневого флота, не попадающих под наблюдение, сказано в материале. Другой причиной может стать большая разница между временем прибытия партии СПГ в Китай и ее таможенным оформлением. Кроме того, собеседники агентства не исключают ошибки в таможенных данных, которая могла бы объяснить неучтенные партии.

Отслеживание движения танкеров в последнее десятилетие стало основным способом оценки потоков СПГ. Как правило, эти данные дают достаточно точную оценку реальных потоков газа, однако поставки СПГ с помощью теневого флота — недавний феномен, который может влиять на ситуацию. В этом основное отличие газового от нефтяного рынков, где движение подсанкционной нефти давно уже становится существенным фактором в любых оценках.

Два месяца назад агентство отмечало, что Китай начинает собирать собственный теневой флот газовозов для доставки СПГ с российских подсанкционных проектов, поскольку они дают гигантские скидки.