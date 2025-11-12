Экономика
18:03, 12 ноября 2025Экономика

Китай собрался помочь России с газом

Bloomberg: Китай создает свой теневой флот для поставок газа с «Арктик СПГ-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom

Вслед за закупкой первых партий сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2», который столкнулся с самыми жесткими санкциями США, китайские компании начал собирать собственный теневой флот газовозов для доставки новых грузов через арктические моря. Об этом сообщает Bloomberg.

Основные практики, применяемые при создании теневого флота нефтяных танкеров, заметны и в этом случае. Например, суда скрывают свое местоположение, когда оказываются в достаточной близости от порта, а их владельцами становятся компании-однодневки.

Так, танкер CCH Gas, доставивший партию санкционного российского СПГ, принадлежит компании CCH-1 Shipping, а ее адрес совпадает с адресом компании Samxin Secretarial Services, предоставляющей услуги по формальной регистрации бизнеса, в том числе при торговле нефтью. Права собственности на управление другим газовозом — Kunpeng — в начале года были переданы малоизвестным компаниям в Китае и на Маршалловых островах. Их адреса связаны с фирмами, которые ранее обходили ограничения при торговле другими видами топлива.

Как отмечает издание, непрозрачная структура владения и управления газовозом — редкость, поскольку самих судов относительно мало. Если нефтяных танкеров в мире насчитывается около восьми тысяч, то газовых — в десять раз меньше. В российский теневой флот входят около десятка судов, зарегистрированных в компаниях-пустышках, но все они заметны.

В связи с этим продажа топлива с «Арктик СПГ-2» стала непростой задачей. Производство СПГ на нем стартовало еще в начале 2024 года (санкции введены в 2023-м), но до момента, когда принять груз согласился Китай, ни на одну партию не удалось найти покупателя.

В Китае подсанкционный СПГ идет в порт Бэйхай, который, вероятно, китайские власти специально выделили для этих целей. У предприятия ограниченные международные связи, поэтому санкции ему не слишком страшны. Кроме того, теперь он перестал принимать суда других компаний, а вот из России пришло уже не менее десятка судов с газом.

