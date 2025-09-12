Экономика
12:20, 12 сентября 2025Экономика

Китай решил помочь попавшему под санкции российскому газовому проекту

Reuters: Китай начал регулярные закупки СПГ с российского проекта «Арктик СПГ-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Уже четвертый танкер с партией сжиженного природного газа (СПГ) с находящегося под санкциями США российским проектом «Арктик СПГ-2» готов прибыть в китайский порт Тешань. Об этом со ссылкой на данные LSEG сообщает Reuters.

С конца августа китайский терминал принял три партии, находившиеся на газовозах Artic Mulan, Voskhod и Zarya. Ожидается, что судно под названием Buran прибудет в порт 13 сентября.

«Арктик СПГ-2» попал под блокирующие санкции в конце 2023 года. «Новатэк» предполагал запустить отгрузку газа с проекта в начале 2024-го года, но вынужден был перенести поставки на неопределенный срок. С того момента завод отправил более десяти партий, но до последнего времени не мог найти на них покупателей, хотя предлагал желающим скидки в размере 40 процентов. Поставки в Китай помогут поддержать работу завода.

Три из четырех газовозов, задействованных в поставках, были переименованы в середине апреля и поменяли флаги Панамы на российские. Суда относятся к серии North, они созданы южнокорейской компанией Samsung Heavy Industries по заказу японского оператора NYK для «Арктик СПГ-2».

Главной проблемой проекта, помимо отсутствия газовозов ледового класса, способных обеспечить круглогодичный вывоз СПГ, остается угроза санкций для покупателей. Выбор порта Тешань может быть связан с готовностью предприятия попасть под ограничительные меры США из-за минимальных последствий.

