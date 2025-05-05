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15:19, 5 мая 2025Экономика

Россия нашла четыре газовоза для вывоза СПГ из Арктики

gCaptain: Россия перерегистрировала на себя четыре газовоза для «Арктик СПГ-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Четыре газовоза ледового класса, созданные под фрахт для российского проекта «Арктик СПГ-2», в середине апреля поменяли флаги Панамы на российские и были переименованы. Об этом пишет проект gCaptain.

Все они относятся к серии North, были построены компанией Samsung Heavy Industries для японского оператора NYK и ранее назывались North Sky, North Air, North Mountain и North Way. Теперь они зарегистрированы как Iris, Buran, Voskhod и Zarya.

В отношении каждого судна и компании и дубайской компании White Fox Ship Management, которой их передали после строительства, с августа 2024 года действуют санкции США. По оценке экспертов, «Новатэк», владелец «Арктик СПГ-2», может попытаться использовать их в качестве теневого флота для вывоза произведенного топлива.

Прошлым летом таким образом компания уже отправила несколько партий СПГ со своего проекта, но столкнулась с трудностями при попытках продать их. Тем менее этим летом, скорее всего, «Новатэк» предпримет попытку перезапуска «Арктик СПГ-2», а суда серии North станут основой для поставок. Предположительно, первые отгрузки могут пройти в июне.

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В последние недели, отмечает издание, уровень производства на арктическом заводе повысился, хотя газ продолжают сжигать. Если только речь не идет о технических процессах, то, возможно, предприятие нарабатывает СПГ для летней отгрузки. Тем не менее, предупреждают эксперты, новые суда столкнутся с теми же сложностями, что их предшественники, поскольку использование теневого флота для СПГ значительно сложнее, чем для нефти.

Ранее сообщалось, что китайская компания вернула себе оборудование для строительства третьей производственной линии «Арктик СПГ-2», отправленное в Россию до введения санкций. Судно развернулось недалеко от Великобритании и отправилось обратно после того, как США предупредили производителя о недопустимости поставок. При этом установки для второй производственной линии были переданы успешно.

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