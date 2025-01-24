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14:38, 24 января 2025Экономика

Китай вернул себе оборудование попавшего под санкции российского проекта

Отправленное на «Арктик СПГ-2» оборудование вернулось в Китай из-за санкций США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Санкции США, направленные на остановку ключевого российского проекта по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», не позволили «Новатэку» получить оборудование из Китая для строительства третьей производственной линии. Об этом пишет специализированное издание gCaptain.

Китайский производитель Wison New Energies отправил два созданных агрегата в Россию в марте прошлого года, но до получателя (центр по строительству крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка» в Белокаменке Мурманской области) груз не дошел.

После того, как США пригрозили санкциями за сотрудничество с «Арктик СПГ-2», судно с установками Wei Xiao Tian Shi развернулось недалеко от Великобритании. Десять месяцев спустя после отправления оборудование выгрузили в китайском порту недалеко от Шанхая.

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При этом в октябре 2024 года Wison тремя судами доставила две других установки для второй производственной линии «Арктик СПГ-2». Суда с ним прошли по Северному морскому пути в сопровождении ледокола «Сибирь». А в январе 2025 года США ввели санкции против верфи компании, откуда были отправлены агрегаты и остаются другие грузы для российского проекта.

Успешная поставка не помогла проекту. Наладить работу на второй производственной линии так и не получилось, а первая фактически остановила работу. В итоге в ноябре на проекте была прекращена добыча газа. Главной проблемой остается невозможность экспорта СПГ из-за отсутствия газовозов необходимого класса для круглогодичного движения в арктических водах. «Новатэку» не удалось получить шесть судов производства южнокорейской верфи Hanwha Ocean, в том числе те, что уже достроены.

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