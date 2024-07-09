Китайская компания решила вернуть переданное «Арктик СПГ-2» оборудование

gCaptain: китайская Wison решила вернуть отправленные для «Арктик СПГ-2» модули

Российская газовая компания «Новатэк» не получит модули для проекта «Арктик СПГ-2» производства китайской верфи Wison New Energies, хотя они были отправлены и почти прибыли в Россию. Из-за санкций США в отношении проекта оборудование вернется производителю, пишет со ссылкой на источник в Wison специализированное издание gCaptain.

По его данным, судно Wei Xiao Tian Shi с двумя модулями на борту за несколько дней до прибытия в Белокаменку Мурманской области, где находится центр по строительству крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка», развернулось и пошло обратно.

Собеседник издания не уточнил, кем принято это решение — производителем или владельцем судна, компанией Hainan Smiling Angel Shipping. В прошлом месяце Wison объявила, что прекращает сотрудничество с Россией и продает строительную верфь, на которой собраны десятки модулей для трех технологических линий «Арктик СПГ-2».

До этого другой производитель оборудования для российского проекта, китайская верфь PengLai Jutal Offshore Engineering Heavy Industries (PJOE), была включена в санкционный список США, что могло повлиять на оценку угрозы руководством Wison.

В материале отмечается, что судно шло в Россию необычно долго, более трех месяцев, регулярно останавливаясь по пути следования. По всей видимости, производитель тянул время, чтобы оценить ситуацию, потому что «Новатэк» хотел бы получить модули как можно скорее.

«Арктик СПГ-2» попал под санкции в конце прошлого года, из-за чего не смог начать отгрузку сжиженного природного газа (СПГ) в назначенный срок и объявил о форс-мажоре. Контракт с Wison был подписан в 2019 году через французскую Technip. Она поставила модули для первой (уже запущена) и второй (строится) линий проекта, а также должна была строить их для третьей, сдача которой намечена в 2026-м. Также компания задействована в строительстве береговой электростанции.

США неоднократно указывали, что хотят уничтожить «Арктик СПГ-2» в рамках ограничения возможностей для российских властей получать доходы от продажи энергоресурсов.