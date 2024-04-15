США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?

Пайетт: США намерены сорвать российский проект «Арктик СПГ-2» с помощью санкций

Соединенные Штаты хотят сорвать реализацию проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2» российской компании «Новатэк», используя для этого санкции. Намерения Вашингтона признал помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

Он отметил, что в Белом доме хотят гарантированно добиться того, что проект станет мертворожденным.

Очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа, который она ранее отправляла в Европу Джеффри Пайетт помощник госсекретаря США по вопросам энергетики

Как отмечает The Wall Street Journal, пока Вашингтону удается добиться желаемого. Южнокорейская верфь Hanwha Ocean, которая строила шесть газовозов для проекта, прекратила сотрудничество с заказчиком. Три готовых судна стоят без движения, работы на оставшихся остановились. Японская Mitsui O.S.K. Lines, один из участников проекта, не будет их забирать.

Фото: Алексей Бабушкин / Пресс-служба Администрации Президента РФ

При этом Россия пытается построить танкеры самостоятельно, но не имеет необходимых технологий. Проблема заключается в том, что для обшивки газохранилищ требуются мембранные системы, на разработке которых специализируется французская компания Gaztransport & Technigaz. В январе 2023 года она объявила о прекращении работы в России.

«Арктик СПГ-2» остановил сжижение газа из-за отсутствия танкеров

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, причиной стало давление США, из-за которого у «Новатэк» нет танкеров для отправки топлива покупателям. Отгрузку планировали запустить в первом квартале этого года, однако после включения проекта в санкционный список компания не может получить заказанные газовозы.

Один из собеседников Reuters сообщил, что первая очередь «Арктик СПГ-2» остановлена как минимум до конца июня, при этом строительные работы на проекте продолжаются. Между тем руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев отмечал, что сокращение проекта позволит компании решить проблему дефицита судов для транспортировки топлива.

Легко сформировать теневой флот нефтяных танкеров, потому что речь идет о десятках тысяч судов в мире. С газовозами ситуация несколько сложнее. И с этой точки зрения Мурманск, где не требуются такие суда арктического класса, может быть более привлекательной точкой для строительства СПГ-завода Сергей Кондратьев руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов

По его словам, ключевой вопрос в данном случае — доступность технологий.

Планировалось, что «Арктик СПГ-2» станет крупнейшим в России предприятием по производству сжиженного природного газа. Ежегодная мощность должна была составить почти 20 миллионов тонн топлива и еще примерно 1,5 миллиона тонн газового конденсата.

Иностранные акционеры объявили форс-мажор по участию в проекте

Минфин США включил «Арктик СПГ-2» в санкционный список в ноябре 2023 года. На этом фоне «Новатэк» разослал клиентам уведомления о форс-мажоре. Иностранные акционеры, среди которых французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум Mitsui и JOGMEC, выступили с таким же заявлением.

Как писал «Коммерсантъ», это может привести к тому, что «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а «Новатэк» будет самостоятельно финансировать проект. У каждого из них по 10 процентов в «Арктик СПГ-2». «Новатэк» владеет 60 процентами. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле. В то же время китайские и японские компании просили власти США дать возможность вывести поставки СПГ из-под санкций.

Примечательно, что обычно Пекин не прибегает к подобным действиям и зачастую находит способы обойти ограничения, как, например, использование теневого флота для поставок нефти из России в Китай. Агентство Bloomberg связало такой шаг с тем, что суда СПГ предназначены для перевозки топлива с больших объектов, из-за чего скрыть их перемещение практически невозможно.