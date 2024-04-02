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20:33, 2 апреля 2024Экономика

Стало известно об остановке работ на проекте «Арктик СПГ-2»

Reuters: проект «Арктик СПГ-2» остановил сжижение газа из-за отсутствия танкеров

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Сжижение газа на проекте «Арктик СПГ-2», которым управляет крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэк», остановлено. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом, сообщает Reuters.

Причиной такого решения они называют давление США, в результате которого у компании нет танкеров для отправки топлива покупателям. Отгрузку планировали запустить в первом квартале этого года, но после включения проекта в санкционный список, что связано с боевыми действиями на Украине, компания не может получить заказанные газовозы.

Один из собеседников агентства рассказал, что первая очередь «Арктик СПГ-2» остановлена как минимум до конца июня, хотя строительные работы на проекте продолжаются.

Ранее 2 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с данными Минэнерго, сообщили о снижении добычи на проекте в феврале в три раза по сравнению с январем и в пять раз — к уровню декабря.

Как отмечает агентство, остановка производства СПГ на проекте станет ударом по цели занять пятую часть мирового рынка к 2030-2035 годам. Старший аналитик по нефти и газу брокерской компании BCS Рональд Смит заметил, что по-прежнему неясно, когда «Новатэк» сможет получить танкеры и сможет ли вообще.

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Поставки СПГ предполагалось начать с помощью газовозов ледового класса Arc7, построенных на южнокорейской верфи Hanwha Ocean. Однако санкции не позволяют передать три уже построенных судна, а окончание работ на оставшихся теперь под вопросом.

Свободных танкеров такого класса на мировом рынке нет, поэтому, как отмечал независимый эксперт Александр Собко, начать работу проект может летом. С 1 июля по 15 ноября в западной части Карского моря могут ходить танкеры без ледового класса, однако производство СПГ сложно прерывать и возобновлять, что осложняет вариант сезонных поставок.

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      Платон Щукин
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