США сорвали начало поставок газа с российского проекта

«Ъ»: поставки газа с «Арктик-2» переносятся на неопределенный срок из-за санкций

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк» могут быть перенесены на неопределенный срок из-за отсутствия газовозов. Новый пакет санкций США, объявленный на прошлой неделе, сорвал поставки трех уже построенных судов с южнокорейской верфи Hanwha Ocean, а больше возить топливо не на чем, пишет «Коммерсантъ».

Всего компания строит шесть СПГ-танкеров ледового класса Arc7 для проекта, три из них («Петр Капица», «Лев Ландау» и «Жорес Алферов») для структур «Совкомфлота», а еще три («Илья Мечников», «Николай Семенов» и «Николай Басов») — по заказу японской Mitsui OSK Lines (MOL). В 2022 году Hanwha разорвала контракт с российской компанией из-за сложности проведения платежей, однако строительство газовозов продолжилось.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон говорил тогда, что соглашения переведены на другие компании. Как стало понятно из пояснения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, этими компаниями были кипрские Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping, которые являются структурами «Совкомфлота» и теперь есть в том же санкционном списке.

Как отмечает издание, маловероятно, что южнокорейская верфь будет взаимодействовать с этими структурами, хотя еще 12 февраля владельцем танкера «Петр Капица» стала дубайская New Transshipment FZE.

Между тем сдача оставшихся трех танкеров задерживается. Под санкции они пока не попали, но Hanwha Ocean срывает сроки. В MOL объяснили, что верфи не хватает рабочей силы. Впрочем, источники издания среди судостроителей опровергают эту информацию, утверждая, что как минимум танкер «Илья Мечников» почти готов и может быть сдан в марте.

Сам проект «Арктик СПГ-2» тоже находится под санкциями, а значит, MOL не сможет фрахтовать для него сторонние газовозы. При этом продать построенные суда оператору проекта тоже будет сложно, отмечал глава MOL Такэси Хасимото. Свободных газовозов с повышенным ледовым классом на рынке нет, поэтому пока проводить поставки не на чем.

Независимый эксперт Александр Собко предположил, что «Новатэк» может выкупить танкеры без ледового класса для своих нужд, потому что на временный фрахт судовладельцы вряд ли пойдут. Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев напомнил, что в западной части Карского моря танкеры без ледового класса могут ходить с 1 июля по 15 ноября, что облегчает возможность поставок. Однако производство СПГ, добавил он, прерывать очень трудно, что осложняет ситуацию.

Ранее источник издания опровергал возможность использовать суда, работающие на пилотном проекте «Новатэка» «Ямал СПГ», потому что там достаточно жесткий график поставок и при переводе части танкеров на «Арктик СПГ-2» его придется срывать.