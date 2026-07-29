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14:31, 29 июля 2026 (обновлено: 14:46, 29 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Офисным работникам раскрыли правила защиты глаз

Офтальмолог Отхозория посоветовала не обмениваться глазными каплями с коллегами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Benzoix / Magnific

Врач-офтальмолог клиники 3Z Айгуль Отхозория рассказала, чем может быть опасна долгая работа за компьютером летом. В разговоре с «Лентой.ру» она также раскрыла офисным работникам правила защиты глаз.

По словам врача, если человек сталкивается с сухостью глаз, когда работает за компьютером, помочь могут глазные капли. Отхозория предупредила, что применять их можно только по назначению врача. Важно также не обмениваться глазными каплями с коллегами, так как это может грозить распространением инфекции.

Если человек носит контактные линзы и постоянно жалуется на сухость глаз, доктор посоветовала ему обратиться к офтальмологу. Врач поможет подобрать другой тип линз или скорректировать режим их ношения.

Чтобы избежать проблем с глазами, летом в офисе также важно следить за тем, чтобы струя воздуха от кондиционера или вентилятора не была направлена в лицо. Кроме того, врач рекомендовала поддерживать комфортную влажность воздуха в помещении, правильно организовывать освещение рабочего места, а также каждые 20 минут делать короткий перерыв, минимум на 20 секунд переводя взгляд на предметы, расположенные на расстоянии около шести метров.

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Чтобы справиться с дискомфортом в глазах, врач также посоветовала делать упражнение «Метка на стекле» по методу Аветисова. Для этого нужно прикрепить небольшую красную точку из бумаги или пластилина на окно. Затем нужно сесть на расстоянии 50-70 сантиметров от точки, закрыть один глаз и поочередно каждые 30 секунд переносить фокус зрения с точки на объекты за окном и обратно. После этого нужно повторить упражнение на другой глаз. В начале рекомендуется делать это упражнение в течение 5 минут на каждый глаз, а после нескольких недель — в течение 15 минут.

«Если неприятные ощущения возникают ежедневно, не проходят после отдыха или сопровождаются снижением остроты зрения, терпеть и откладывать визит к офтальмологу не стоит. За ставшей привычной сухостью глаз или утомляемостью могут скрываться заболевания, требующие лечения, и лучше выявить их как можно раньше», — также посоветовала Отхозория.

Ранее в Англии у семилетнего ребенка нашли рак головного мозга. Подозрения на опасную болезнь появились у окулиста при проверке зрения в школе.

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