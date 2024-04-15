США подтвердили намерение уничтожить «Арктик СПГ-2»

Помощник госсекретаря Пайетт подтвердил желание США уничтожить «Арктик СПГ-2»

Вашингтон использует санкции в отношении проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2» российской компании «Новатэк» для того, чтобы уничтожить его. Об этом на конференции в Швейцарии на прошлой неделе заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, в Белом доме хотят добиться гарантий того, что проект окажется мертворожденным. Россия не должна иметь возможности разрабатывать новые газовые проекты для перенаправления тех объемов, что ранее поставляла Европе.

Издание указывает, что пока Вашингтону удается добиться желаемого. Южнокорейская верфь Hanwha Ocean, которая строила шесть газовозов для проекта, прекратила сотрудничество с заказчиком. Три готовые судна стоят без движения, работы на оставшихся остановились. Японская Mitsui O.S.K. Lines, один из участников проекта, не станет забирать их.

Москва хочет построить свои газовозы, но не имеет необходимых технологий. Дело в том, что для обшивки газохранилища нужны мембранные системы, но французская Gaztransport & Technigaz, которая специализируется на них, остановила работу в России.

Ранее агентство Reuters выяснило, что производство сжиженного природного газа (СПГ) на «Арктик СПГ-2» остановлено. Из-за отсутствия возможности начать поставки на проекте скопились объемы уже произведенного топлива, и больше их хранить негде.

По оценке экспертов, начать поставки СПГ с проекта могут летом, когда для движения не нужны суда ледового класса, однако в случае с производством такого типа делать перерывы в работе очень сложно.

Еще в ноябре, когда США объявили о санкциях против «Арктик СПГ-2», Пайетт утверждал, что их цель — остановить проект. На тот момент российские власти утверждали, что ограничительные меры не смогут помешать их планам.