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08:08, 21 июня 2024Экономика

Китайская компания остановила участие в российском газовом проекте

Строящая модули для «Арктик СПГ-2» китайская Wison отказалась работать в России

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Отвечающая за строительство модулей для газового проекта «Арктик СПГ-2» китайская Wison New Energies отказалась от работы в России, она прекратит все текущие проекты и немедленно остановит свое участие в новых. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет «Коммерсантъ».

В нем также указано, что решение объясняется заботой о стратегическом будущем. Однако Wison осознает, какое влияние оно может оказать на партнеров, и обещает «плавный переход».

«Арктик СПГ-2», который реализует «Новатэк», в конце прошлого года попал под американские санкции, из-за чего не смог начать отгрузку сжиженного природного газа (СПГ) в назначенный срок и объявил о форс-мажоре. Основной проблемой является нехватка танкеров ледового класса, что не позволяет вывозить продукт через северные моря.

Контракт с Wison, занимающейся инженерными услугами, судостроением и зеленой энергетикой, был подписан в 2019 году через французскую Technip. Китайская компания поставила модули для первой (уже запущена) и второй (находится в стадии строительства) линий проекта, а также должна была строить их для третьей, сдача которой была намечена в 2026-м.

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Независимый эксперт Александр Собко предполагает, что заказанные для третьей линии модули поставщик отгрузить успеет. По крайней мере, два из четырех модулей, по данным издания High North News, уже были отправлены в Россию.

Однако Wison также была задействована в строительстве береговой электростанции для «Арктик СПГ-2». В соответствии с планом «Новатэка», компания на каждом из трех этапов рассматривалась как поставщик четырех модулей максимальной степени заводской готовности в комплексе с 20 газотурбинными генераторами, вспомогательным оборудованием и обвязкой. Впрочем, актуальность этого проекта под вопросом, так как раньше российская компания сообщала о планах использовать для энергоснабжения второй линии российские турбины.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен запретить перевалку российского СПГ в своих портах для поставок в третьи страны. Такое решение осложнит работу северных газовых проектов, поскольку для более активного вывоза СПГ с Ямала газовозы ледового класса перегружали топливо в Европе.

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      Платон Щукин
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