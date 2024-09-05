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14:59, 5 сентября 2024Экономика

Российский газовый проект не смог найти клиентов

FT: партии газа с «Арктик СПГ-2» не могут найти покупателей из-за санкций США

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Последние партии сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2» не удалось продать, потому что клиенты опасаются санкций США. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times.

Поставки с завода должны были начаться зимой, но введенные ограничения заставили «Новатэк» объявить форс-мажор. Самой серьезной проблемой стало отсутствие на проекте газовозов необходимого ледового класса, без которых вывозить топливо невозможно. Строительство судов было заказано в Южной Корее, но верфь разорвала контракт из-за ограничительных мер.

Отгрузки стартовали летом, когда стала возможной доставка СПГ обычными танкерами. Однако, в отличие от торговли нефтью, найти клиентов оказалось гораздо сложнее.

Судно Everest Energy разгрузилось на плавучем хранилище «Новатэка» «Саам ПХГ» в Мурманске, газовоз Asya Energy, вероятнее всего, разгружается там же, а танкер Pioneer в августе все же перегрузил партию на несанкционное судно у берегов Египта. Тем не менее последнее остается на месте, что, по всей видимости, означает отсутствие покупателей.

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Как отмечает издание, попытки России собрать теневой флот для перевозки газа выглядят гораздо менее успешными, чем в случае с нефтью. Дело в том, что газовозов в мире меньше, и они все на виду, а значит, санкции можно вводить оперативно. Все три судна, которые забирали партии из России, уже включены в список.

При этом авторы материала признают, что «Новатэк» в силу опыта и компетенций, скорее всего, найдет покупателей на эти партии. Например, можно продать газ в Индию, которая охотно закупает российскую нефть. Главным вопросом остается скидка, которую придется предложить клиенту, и, соответственно, прибыль с проекта.

Ранее СМИ выяснили, что сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2» сдвинуты как минимум на два года, теперь завершить его предполагается не в 2026-м, а в 2028 году.

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      Платон Щукин
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