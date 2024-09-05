Российский газовый проект не смог найти клиентов

FT: партии газа с «Арктик СПГ-2» не могут найти покупателей из-за санкций США

Последние партии сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2» не удалось продать, потому что клиенты опасаются санкций США. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times.

Поставки с завода должны были начаться зимой, но введенные ограничения заставили «Новатэк» объявить форс-мажор. Самой серьезной проблемой стало отсутствие на проекте газовозов необходимого ледового класса, без которых вывозить топливо невозможно. Строительство судов было заказано в Южной Корее, но верфь разорвала контракт из-за ограничительных мер.

Отгрузки стартовали летом, когда стала возможной доставка СПГ обычными танкерами. Однако, в отличие от торговли нефтью, найти клиентов оказалось гораздо сложнее.

Судно Everest Energy разгрузилось на плавучем хранилище «Новатэка» «Саам ПХГ» в Мурманске, газовоз Asya Energy, вероятнее всего, разгружается там же, а танкер Pioneer в августе все же перегрузил партию на несанкционное судно у берегов Египта. Тем не менее последнее остается на месте, что, по всей видимости, означает отсутствие покупателей.

Как отмечает издание, попытки России собрать теневой флот для перевозки газа выглядят гораздо менее успешными, чем в случае с нефтью. Дело в том, что газовозов в мире меньше, и они все на виду, а значит, санкции можно вводить оперативно. Все три судна, которые забирали партии из России, уже включены в список.

При этом авторы материала признают, что «Новатэк» в силу опыта и компетенций, скорее всего, найдет покупателей на эти партии. Например, можно продать газ в Индию, которая охотно закупает российскую нефть. Главным вопросом остается скидка, которую придется предложить клиенту, и, соответственно, прибыль с проекта.

Ранее СМИ выяснили, что сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2» сдвинуты как минимум на два года, теперь завершить его предполагается не в 2026-м, а в 2028 году.