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10:59, 22 августа 2024Экономика

Знаковый российский проект отложили из-за санкций

«Новатэк» сдвинул сроки строительства третей линии «Арктик СПГ-2» на два года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2» сдвинуты как минимум на два года, теперь завершить его предполагается не в 2026-м, а в 2028 году. О таком решении «Новатэка» со ссылкой на два источника пишет РБК.

Возведение линии мощностью 6,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год началось в октябре 2023 года. В настоящее время работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области сведены до минимально необходимых, чтобы через год-полтора возобновить их в полную силу.

Проблемы со знаковым для России проектом возникли в конце 2023 года, когда США ввели против него санкции, а партнеры начали отказываться от сотрудничества. В частности, были отложены поставки грузов, произведенной на первой линии, из-за отсутствия газовозов, способных двигаться в условиях Северного Ледовитого океана зимой.

Собеседники издания утверждают, что именно сложности с доступом к необходимому оборудованию и танкеров усиленного ледового класса arc7 стали причиной переноса сроков.

Одной из последних проблем стал отказ от сотрудничества китайской Wison New Energies, которая выступала изготовителем модулей для технологических линий завода. В июле компания решила отказаться от поставок уже готового оборудования и развернула доставлявшее их судно. До этого не удалось получить шесть газовозов производства южнокорейской верфи Hanwha Ocean, в том числе те, что уже были достроены.

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      Платон Щукин
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