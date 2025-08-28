Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 28 августа 2025Экономика

Россия впервые продаст партию газа с подсанкционного проекта

Bloomberg: Россия может впервые продать партию газа с проекта «Арктик СПГ-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Газовоз Arctic Mulan с партией сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2», попавшего под блокирующие санкции США в 2023 году, зашел в китайский порт Бэйхай на юге страны. Об этом со ссылкой на данные по отслеживанию судов пишет Bloomberg.

Производство СПГ началось на проекте более полутора лет назад, однако с того момента «Новатэку» не удалось найти ни одного покупателя, хотя желающим предлагали 40-процентные скидки.

В прошлом году с завода летом удалось вывезти восемь партий, однако их все отправили в плавучие хранилища. В этом году туда поступили еще пять партий, а сейчас к ним, по всей видимости, идет шестой танкер. До этого момента наблюдатели не замечали признаков отправки СПГ, так что поставка в Китай может стать прецедентом.

Издание отмечает, что Arctic Mulan подошел к китайскому СПГ-терминалу непосредственно перед визитом президента России Владимира Путина в Китай. Кто может выступать в качестве покупателя, неизвестно, однако необычность предполагаемой поставки еще и в том, что рост китайского импорта СПГ в этом году сократился.

В Rystad Energy считают, что поставка нужна исключительно для проверки позиции Вашингтона, его готовность принимать меры в связи с явным нарушением санкций. Если реакция президента США Дональда Трампа окажется слабой, то заинтересоваться СПГ с российского проекта смогут и другие покупатели.

Ранее сообщалось, что проблемы с продажей СПГ испытывает и «Газпром». У берегов Малайзии в ожидании разгрузки находится газовоз Perle (бывшее название «Псков») с партией топлива, загруженной на принадлежащем компании проекте «Портовая СПГ». Это первая попытка сбыть груз после того, как в отношении предприятия в конце февраля вступили в силу блокирующие санкции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

    Швеция разработала доступный антидроновый боеприпас

    Пашинян раскритиковал признание Нетаньяху геноцида армян

    Выступление Элджея в Челябинске отменили после жалоб

    Россиянка провела оккультный обряд на могилах фрейлин царской семьи и попала на видео

    Политолог объяснил сообщения о серьезном изменении позиции США по Украине

    Глава Еврокомиссии заявила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве

    В России ответили на обвинения в эскалации конфликта на Украине

    Великобритания вызовет посла России

    Фон дер Ляйен пообещала новые антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости