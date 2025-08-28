Россия впервые продаст партию газа с подсанкционного проекта

Bloomberg: Россия может впервые продать партию газа с проекта «Арктик СПГ-2»

Газовоз Arctic Mulan с партией сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2», попавшего под блокирующие санкции США в 2023 году, зашел в китайский порт Бэйхай на юге страны. Об этом со ссылкой на данные по отслеживанию судов пишет Bloomberg.

Производство СПГ началось на проекте более полутора лет назад, однако с того момента «Новатэку» не удалось найти ни одного покупателя, хотя желающим предлагали 40-процентные скидки.

В прошлом году с завода летом удалось вывезти восемь партий, однако их все отправили в плавучие хранилища. В этом году туда поступили еще пять партий, а сейчас к ним, по всей видимости, идет шестой танкер. До этого момента наблюдатели не замечали признаков отправки СПГ, так что поставка в Китай может стать прецедентом.

Издание отмечает, что Arctic Mulan подошел к китайскому СПГ-терминалу непосредственно перед визитом президента России Владимира Путина в Китай. Кто может выступать в качестве покупателя, неизвестно, однако необычность предполагаемой поставки еще и в том, что рост китайского импорта СПГ в этом году сократился.

В Rystad Energy считают, что поставка нужна исключительно для проверки позиции Вашингтона, его готовность принимать меры в связи с явным нарушением санкций. Если реакция президента США Дональда Трампа окажется слабой, то заинтересоваться СПГ с российского проекта смогут и другие покупатели.

Ранее сообщалось, что проблемы с продажей СПГ испытывает и «Газпром». У берегов Малайзии в ожидании разгрузки находится газовоз Perle (бывшее название «Псков») с партией топлива, загруженной на принадлежащем компании проекте «Портовая СПГ». Это первая попытка сбыть груз после того, как в отношении предприятия в конце февраля вступили в силу блокирующие санкции.