10:22, 20 августа 2025Экономика

У «Газпрома» возникли проблемы с продажей подсанкционного газа

«Ъ»: «Газпром» пытается продать первую партию газа с «Портовой СПГ» в Малайзии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vera Eckert / Reuters

У берегов Малайзии в ожидании разгрузки около недели стоит газовоз Perle (бывшее название «Псков»), на котором находится партия сжиженного природного газа (СПГ) с принадлежащего «Газпрому» проекта «Портовая СПГ». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Это первая дошедшая до реальной отправки груза попытка компании начать поставки топлива с завода, который находится под блокирующими санкциями США. Еще один задействованный в процессе газовоз — Valera (ранее — «Великий Новгород») — пока осуществляет маневры в Финском заливе.

В феврале «Газпром» хотел отправить партию СПГ с завода в Китай, но отказался от идеи. В мае СПГ отгрузили на регазификационную установку «Маршал Василевский», которая предназначена для газоснабжения Калининградской области на тот случай, если поставки по трубопроводу прервутся.

И Perle, и Valera также находятся под санкциями, поэтому поиск покупателей для СПГ осложнен. Ранее Россия не поставляла СПГ в Малайзию, однако в ближайшие годы страна может нарастить закупки топлива.

Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что Малайзия является крупным экспортером СПГ, а рост импорта позволит ей сохранить действующие контракты при увеличении внутреннего потребления. Так что если будет найден способ обойти санкции, то направление станет перспективным рынком сбыта для поставок из России.

Отсутствие рынков сбыта остается главной проблемой для российских СПГ-проектов, попавших под санкции. Сильнее прочих от этого пострадал «Арктик СПГ-2», управляемый «Новатэком». Отсутствие покупателей не позволяет заводу наладить стабильные поставки топлива даже в летний период, когда для его вывоза не требуются суда арктического класса.

