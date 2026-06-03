Турагент пообещала российским блогерам отпуск за миллионы рублей и оставила их без денег

Турагент обманула и оставила без денег почти 100 российских блогеров

Турагент по имени Хатуна пообещала десяткам российских блогеров отпуск за миллионы рублей на островах и оставила их без денег. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Уточняется, что Хатуна была частой гостьей светских мероприятий, где присутствовали известные личности. Она предлагала инфлюэнсерам отдых мечты по бартеру — от блогеров требовалась реклама, взамен они получали сервис «все включено» в пятизвездочных отелях. При этом, если путешественники хотели взять с собой родных, нужно было дополнительно внести оплату за них.

Инфлюэнсеры отдали турагенту от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей, однако в отпуск так и не поехали. В числе обманутых оказались такие блогерши, как Алия Еникеева, Маргарита Шашнова, Катарина Федосеева, Аннет Радо и многие другие. Всего жертвами мошенничества Хатуны стали почти 100 человек.

Некоторые из них уже написали заявление в полицию. Сама турагент удалила свой аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Известно, что в настоящее время мошенницу уже задержали.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предупредил российских туристов о мошенниках перед летним отпускным сезоном. По его словам, злоумышленники активизируются и создают фейковые сайты гостиниц, детских лагерей, туристических компаний.