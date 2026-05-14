20:32, 14 мая 2026Путешествия

Российских туристов предупредили о мошенниках перед летним сезоном

Зампред комитета Госдумы по туризму Кривоносов предупредил россиян о мошенниках
Зарина Дзагоева
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предупредил российских туристов о мошенниках перед летним отпускным сезоном. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Кривоносова, злоумышленники активизируются и создают фейковые сайты гостиниц, детских лагерей, туристических компаний. С их помощью они пытаются получить конфиденциальные данные потенциальных клиентов. Наиболее распространена схема с «выгодными предложениями» — людей специально торопят, чтобы те поскорее внесли деньги и не упустили шанс.

«Нельзя переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и смс, сообщать коды подтверждения и вводить данные банковских карт на неизвестных ресурсах. Также важно внимательно проверять адрес сайта, доменное имя и отправителя сообщений. Если цена выглядит подозрительно низкой — это уже повод насторожиться», — подчеркнул Кривоносов.

Ранее российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества с турами в Турцию и Египет за неделю до вылета. Перед летним сезоном злоумышленники стали звонить жертвам за неделю и убеждать их в том, что их рейс отменен.

