14:31, 11 августа 2025Экономика

Попавший под санкции российский газовый завод нарастил отгрузку топлива

Reuters: К заводу «Арктик СПГ-2» подошел четвертый с начала года пустой газовоз
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Российский завод по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», в конце 2023 года попавший под блокирующие санкции США, может отгрузить уже четвертую с начала года партию топлива. Об этом со ссылкой данные сервисов по отслеживанию судов пишет Reuters.

В субботу, 9 августа, к предприятию подошел пустой газовоз «Кристоф де Маржери», также находящийся под американскими санкциями с января этого года. До этого партии сжиженного природного газа (СПГ) были загружены на танкеры «Заря», «Восход» и «Ирис». В 2024 году загрузить удалось только три судна.

Пока ни одна партия в этом году не была поставлена иностранным клиентам. Все суда находятся во внутренних водах России. Потенциальные покупатели топлива могут столкнуться с санкционными рисками.

Владелец газовоза «Кристоф де Маржери» зарегистрирован в Дубае, по тому же адресу находится и коммерческий оператор судна. Их контактную информацию агентство не нашло.

Первый газовоз подошел к «Арктик СПГ-2» в конце июня. Все задействованные в поставках танкеры не имеют достаточного ледового класса, чтобы обеспечивать круглогодичные поставки. Отсутствие таких судов остается основной проблемой проекта, из-за чего осенью прошлого года производство пришлось остановить. Несмотря на сложности весной на заводе была запущена вторая производственная линия.

В начале мая стало известно, что созданные под фрахт с «Арктик СПГ-2» четыре газовоза поменяли флаги Панамы на российские и были переименованы. Наряду с указанными выше потенциальным судном для работы с проектом стал «Буран» (бывший North Air).

