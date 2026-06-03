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14:26, 3 июня 2026Ценности

В сети обсудили смену имиджа Бритни Спирс после ареста за вождение в пьяном виде

Мария Винар

Фото: @chrisappleton1

Фанаты обсудили кардинальную смену имиджа американской певицы Бритни Спирс после ареста за вождение автомобиля в пьяном виде. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) парикмахера телезвезды Ким Кардашьян Криса Эпплтона.

Стилист опубликовал совместный с артисткой снимок. На нем 44-летняя знаменитость предстала в красном цветочном платье и с прямыми волосами.

Пользователи сети обратили внимание на то, что Спирс отказалась от нарощенных прядей и сделала выбор в пользу аккуратной укладки. «Это самая лучшая прическа, которую она когда-либо носила», «Она выглядит так хорошо», «Я одержим ее новым образом. Ей очень идет», «Теперь она выглядит намного лучше», «Хотим увидеть фото до и после преображения», — высказывались они в комментариях под публикацией, которая набрала 305 тысяч лайков.

В марте сообщалось, что Спирс арестовали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль поп-звезды остановил дорожный патруль.

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