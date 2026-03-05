Реклама

Бритни Спирс арестовали

Певицу Бритни Спирс арестовали за вождение в нетрезвом виде
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Clint Brewer Photography / BACKG / Legion-Media

Певицу Бритни Спирс арестовали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел вечером 4 марта. В 21:30 по местному времени автомобиль поп-звезды был остановлен дорожным патрулем. К трем часам ночи ее арест был оформлен в департаменте шерифа округа Вентура, а в шесть часов утра Спирс выпустили на свободу. После этого она отправилась в больницу для установления уровня алкоголя в крови.

«Это было неудачное — и непростительное — происшествие. Бритни намерена действовать добропорядочно и в соответствии с законодательством. Будем надеяться, что это станет первым шагом к давно назревшим переменам в ее жизни», — заявила в комментарии Page Six представительница артистки Кейт Хадсон.

Ранее 26 февраля Спирс забыла надеть бюстгальтер перед появлением в видео для своих соцсетей и оконфузилась на глазах у поклонников.

