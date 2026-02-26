Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:31, 26 февраля 2026Ценности

Любящая обнажаться на камеру Бритни Спирс вновь оконфузилась в откровенном видео

44-летняя певица Бритни Спирс в откровенном боди вновь станцевала на камеру
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britneyspears

Любящая обнажаться на камеру американская певица Бритни Спирс вновь оконфузилась в откровенном видео. Кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя поп-исполнительница предстала перед зрителями в прозрачном боди, под которым отсутствовал бюстгальтер. При этом изделие было оформлено глубоким декольте, кружевами и высокими вырезами на ягодицах.

Спирс активно двигалась под музыку, принимая непристойные позы. Однако во время танца декольте боди несколько раз обнажило грудь знаменитости.

Ранее Бритни Спирс станцевала перед фанатами в черных сапогах и боди, верх которого был выполнен из прозрачной ткани. В ролике певица трогала себя за ягодицы и демонстрировала голую грудь.

В октябре 2023 года Спирс объяснила любовь к публикации снимков в откровенных образах. Певица призналась, что регулярно снимается обнаженной, поскольку такие фотосессии придают ей уверенности в себе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Появились подробности о похитителе девятилетней девочки в Смоленске

    МВД Британии посоветовало украинцам купить наушники в ответ на просьбу об убежище

    ВСУ предрекли проблемы на передовой из-за паводков

    Любящая обнажаться на камеру Бритни Спирс вновь оконфузилась в откровенном видео

    Журова призвала лишить Эстонию юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

    В Венгрии выдвинули требование к Хорватии по российской нефти

    В России сделали один вывод после показа Зеленским своего бункера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok