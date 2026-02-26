Любящая обнажаться на камеру Бритни Спирс вновь оконфузилась в откровенном видео

44-летняя певица Бритни Спирс в откровенном боди вновь станцевала на камеру

Любящая обнажаться на камеру американская певица Бритни Спирс вновь оконфузилась в откровенном видео. Кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя поп-исполнительница предстала перед зрителями в прозрачном боди, под которым отсутствовал бюстгальтер. При этом изделие было оформлено глубоким декольте, кружевами и высокими вырезами на ягодицах.

Спирс активно двигалась под музыку, принимая непристойные позы. Однако во время танца декольте боди несколько раз обнажило грудь знаменитости.

Ранее Бритни Спирс станцевала перед фанатами в черных сапогах и боди, верх которого был выполнен из прозрачной ткани. В ролике певица трогала себя за ягодицы и демонстрировала голую грудь.

В октябре 2023 года Спирс объяснила любовь к публикации снимков в откровенных образах. Певица призналась, что регулярно снимается обнаженной, поскольку такие фотосессии придают ей уверенности в себе.

