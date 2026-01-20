Бритни Спирс станцевала перед камерой с обнаженной грудью из любви к откровенным фото

Американская певица Бритни Спирс станцевала перед камерой без бюстгальтера из любви к откровенным фото. Роликом она поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале видео 44-летняя поп-исполнительница предстала перед зрителями в черных сапогах и боди, верх которого был выполнен из прозрачной ткани. Образ дополнили красная шляпа, кружевной чокер, а также макияж с акцентом на подведенные черным карандашом глаза и помаду, подобранную в тон головному убору.

Во время танца знаменитость принимала вызывающие позы и трогала себя за ягодицы. Кроме того, она несколько раз продемонстрировала обнаженную грудь, прикрыв соски эмодзи в виде желтых цветов.

В октябре 2023 года Спирс объяснила любовь к публикации снимков в откровенных образах. Певица призналась, что регулярно снимается обнаженной, поскольку такие фотосессии придают ей уверенности в себе.