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16:58, 26 июня 2025Экономика

У остановившегося из-за санкций российского СПГ-проекта заметили газовоз

Bloomberg: «Арктик СПГ-2» может впервые за восемь месяцев отгрузить партию газа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Танкер для перевозок сжиженного природного газа (СПГ) Iris, ранее известный под именем North Skу, скорее всего, направляется к российскому проекту «Арктик СПГ-2», производство на котором остановилось осенью прошлого года. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Отгрузку топлива «Новатэк» с завода предполагал начать зимой 2024 года, но за несколько месяцев до этого проект попал под санкции США. Главной проблемой стало отсутствие газовозов необходимого класса.

Компания не смогла получить уже построенные для «Арктик СПГ-2» суда, а найти подходящую замену на рынке оказалось слишком сложно. В результате первые партии СПГ удалось погрузить только летом, когда моря свободны ото льдов. Тем не менее даже этот груз оказалось сложно продать: потенциальные клиенты не готовы были пойти на санкционный риск.

Осенью 2024 года стало понятно, что завод прекратил производство СПГ, потому что хранить его было негде, а вывозить нечем. Весной спутниковые снимки показали, что на предприятии наблюдается некоторая активность, характер которой эксперты затруднились определить однозначно.

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Как отмечает агентство, пунктом назначения для Iris указан порт Сабетта, где находится другой проект «Новатэка» — «Ямал СПГ». Однако за день до этого газовоз прошел мимо него, так что, скорее всего, эта точка выбрана для отвода глаз. Также отмечается, что судно имеет низкий ледовый класс и может работать с условиях арктических морей только в период навигации.

В начале мая сообщалось, что четыре газовоза, созданные под фрахт для «Арктик СПГ-2», в середине апреля поменяли флаги Панамы на российские и были переименованы. Вместо North Sky, North Air, North Mountain и North Way их перерегистрировали как Iris, Buran, Voskhod и Zarya.

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