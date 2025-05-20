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14:27, 20 мая 2025Экономика

Остановившийся из-за санкций российский СПГ-завод начал расширяться

Bloomberg узнал о начале работы второй производственной линии на «Арктик СПГ-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Российский завод по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» запустил вторую производственную линию. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с деталями работы проекта, сообщает Bloomberg.

В октябре прошлого года предприятие прекратило производство СПГ на фоне невозможности вывоза и реализации продукции. Отгрузить удалось только несколько партий, да и те оказалось очень сложно продать. Зимой отсутствие газовозов ледового класса сделало экспорт невозможным.

Тем не менее, утверждает собеседник агентства, расширение проекта продолжается даже на фоне ограничений в поставках оборудования и технической экспертизе, что связанно с санкциями США.

Ранее стало известно, что четыре газовоза ледового класса, созданные под фрахт для «Арктик СПГ-2», в середине апреля поменяли флаги Панамы на российские и были переименованы. Все они относятся к серии North, были построены компанией Samsung Heavy Industries, после спуска на воду их передали дубайской компании White Fox Ship Management.

Полтора месяца спустя спутниковые снимки показали, что на «Арктик СПГ-2» произошло сжигание топлива, что могло указывать на возобновление работы проекта. Тогда же о возобновлении переработки природного газа на низких мощностях сообщили источники агентства Reuters, которые, однако, затруднились указать цель возобновления работ.

В январе стало известно, что китайская компания Wison New Energies вернула оборудование для строительства третьей производственной линии «Арктик СПГ-2», уже отправленное в Россию. На фоне угроз со стороны Вашингтона она развернула судно с двумя агрегатами в районе Великобритании.

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