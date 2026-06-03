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14:34, 3 июня 2026Экономика

Здоровье жителей российского города оказалось под угрозой из-за местного предприятия

Ural Mash: Под Алапаевском хромовый карьер годами сливал отходы с производства
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Ural Mash»

На хромовом карьере под Алапаевском Свердловской области годами сливали отходы с производства, в результате чего ядовитые вещества могли попасть в питьевой пруд. О том, что здоровье жителей Алапаевска из-за этого оказалось под угрозой, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Речь идет о компании «Хром-Ресурс», работавшей на пяти карьерах, включая законсервированные, где добыча запрещена. Помимо этого, вместо ручья, который раньше был рядом с ними, льется серая жижа. По словам ихтиолога Артема Сороки, опасное течение далее идет в реку Водяновку, затем в Алапаиху, а после — в Алапаевский пруд, откуда идет забор питьевой воды для горожан. Специалисты природоохранной прокуратуры отобрали пробы из водоема у выработки. Если полученные значения будут превышать допустимые, это будет означать, что токсичной является и обитающая в тех местах рыба.

Помимо этого, слитые возле реки Водяновки отходы уничтожили десятки деревьев в округе. Общий ущерб природе, нанесенный хромовым карьером, оценили в 700 миллионов рублей, причем эта цифра может быть не окончательной.

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Местные жители неоднократно жаловались, что ядовитые отходы захоранивают рядом с их домами, после чего ветром и дождем разносятся на их земельные участки, где они выращивают растения. Между тем вместо объяснений и попытки наладить контакт сотрудники предприятия стали им угрожать и предложили продать дома, если их что-либо не устраивает.

Ранее сообщалось, что российская компания загрязнила почву под Ульяновском опасными отходами и причинила ущерб природе, сумма которого составила не менее 350 миллионов рублей.

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