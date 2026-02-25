Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:37, 25 февраля 2026Экономика

Жителям Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов

Жителям Солнечногорского района пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жителям Солнечногорского района Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов с местного производства. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам жителей района, позапрошлой ночью они почувствовали сильный запах газа, распространявшийся в дома через окна от комплекса по переработке отходов «Нева». Чтобы защитить органы дыхания, некоторые решили надеть противогазы. Позднее медики диагностировали у ряда местных жителей поражение органов дыхания, глаз и кожи, а часть других горожан пожаловались на приступы аллергии.

Люди сетуют, что в МЧС на просьбы эвакуировать их предложили самостоятельно добраться до школы на юго-востоке Солнечногорска, хотя автомобили есть не у всех. Они добавили, что в данный момент расследованием всех деталей произошедшего занимается Следственный комитет. При этом, отмечают пострадавшие, проблема тянется уже на протяжении двух лет, причем от отходов также страдают жители Зеленограда и Истринского района, где прошлый мощный выброс произошел на минувшей неделе. «В администрации сказали закрывать окна и двери. Такси не приезжало, пришлось с двумя детьми идти до соседней деревни, чтобы вызвать скорую», — пожаловалась одна из местных жительниц. Другие жители отмечают, что и их обращения в ведомства результата не дали.

В пресс-службе министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области журналистов заверили, что проба воздуха, которую взяли в феврале на территории возле предприятия, не показала превышения концентрации вредных веществ. Представитель ведомства добавил, что на промышленном объекте работают над «снижением запахов», а для мониторинга ситуации создана рабочая группа.

Ранее в Тюмени пожаловались на невыносимый запах фекалий, который проник в квартиры через вентиляцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Бортпроводник был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело

    Россиянка получила 12 лет колонии за распространение листовок

    Определена неочевидная причина развития жировой болезни печени

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Названа стоимость нового кроссовера Jaecoo в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok