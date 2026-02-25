Жителям Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов

Жителям Солнечногорского района пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов

Жителям Солнечногорского района Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов с местного производства. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам жителей района, позапрошлой ночью они почувствовали сильный запах газа, распространявшийся в дома через окна от комплекса по переработке отходов «Нева». Чтобы защитить органы дыхания, некоторые решили надеть противогазы. Позднее медики диагностировали у ряда местных жителей поражение органов дыхания, глаз и кожи, а часть других горожан пожаловались на приступы аллергии.

Люди сетуют, что в МЧС на просьбы эвакуировать их предложили самостоятельно добраться до школы на юго-востоке Солнечногорска, хотя автомобили есть не у всех. Они добавили, что в данный момент расследованием всех деталей произошедшего занимается Следственный комитет. При этом, отмечают пострадавшие, проблема тянется уже на протяжении двух лет, причем от отходов также страдают жители Зеленограда и Истринского района, где прошлый мощный выброс произошел на минувшей неделе. «В администрации сказали закрывать окна и двери. Такси не приезжало, пришлось с двумя детьми идти до соседней деревни, чтобы вызвать скорую», — пожаловалась одна из местных жительниц. Другие жители отмечают, что и их обращения в ведомства результата не дали.

В пресс-службе министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области журналистов заверили, что проба воздуха, которую взяли в феврале на территории возле предприятия, не показала превышения концентрации вредных веществ. Представитель ведомства добавил, что на промышленном объекте работают над «снижением запахов», а для мониторинга ситуации создана рабочая группа.

