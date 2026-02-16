Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:11, 16 февраля 2026Экономика

Российский город накрыл жуткий запах фекалий

Жители Тюмени пожаловались на жуткий запах фекалий
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Один из районов Тюмени накрыл жуткий запах фекалий. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на местных жителей обратило издание Ura.ru.

Речь идет о жилых кварталах района Маяка, а также близлежащих магистралях. «В районе Маяка дико веет нечистотами. Запах настолько жуткий, что даже в машине пришлось экстренно закрывать все окна. Дышать просто невозможно», — пожаловались люди. Помимо этого, отмечают тюменцы, зловонный запах проникает не только во дворы, но и в квартиры через вентиляцию. Горожане предполагают, что неподалеку от района, где распространился запах, случилась серьезная коммунальная авария.

Незадолго до этого 16 февраля в районе улицы Ставропольской, которая находится в районе Маяк, в канализационном люке скопился огромный засор, из-за которого расположенный рядом многоэтажный дом затопило фекалиями по колено. В данный момент специалисты местного водоканала ведут ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в Саратове жилая десятиэтажка утонула в нечистотах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

    Прокурор обратился в суд с особой просьбой для семьи исполнителя теракта в «Крокусе»

    Россиян предупредили о подорожании сладостей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok