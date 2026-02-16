Российский город накрыл жуткий запах фекалий

Жители Тюмени пожаловались на жуткий запах фекалий

Один из районов Тюмени накрыл жуткий запах фекалий. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на местных жителей обратило издание Ura.ru.

Речь идет о жилых кварталах района Маяка, а также близлежащих магистралях. «В районе Маяка дико веет нечистотами. Запах настолько жуткий, что даже в машине пришлось экстренно закрывать все окна. Дышать просто невозможно», — пожаловались люди. Помимо этого, отмечают тюменцы, зловонный запах проникает не только во дворы, но и в квартиры через вентиляцию. Горожане предполагают, что неподалеку от района, где распространился запах, случилась серьезная коммунальная авария.

Незадолго до этого 16 февраля в районе улицы Ставропольской, которая находится в районе Маяк, в канализационном люке скопился огромный засор, из-за которого расположенный рядом многоэтажный дом затопило фекалиями по колено. В данный момент специалисты местного водоканала ведут ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в Саратове жилая десятиэтажка утонула в нечистотах.