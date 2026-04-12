Экономика
17:25, 12 апреля 2026Экономика

Российская компания нанесла многомиллионный ущерб опасными отходами

Российская компания нанесла ущерб в 350 млн рублей опасными отходами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российская компания загрязнила почву под Ульяновском опасными отходами и причинила многомиллионный ущерб природе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент зафиксировали в Кутузовском районе. Следствие считает, что должностные лица одной из коммерческих организаций с 2014-го по 2025 год систематически выбрасывали отходы I–IV класса опасности на земельном участке рядом с селом Волынщина. В результате почва оказалась загрязнена солями тяжелых металлов в концентрациях, превышающих норму.

Предварительно, сумма нанесенного ущерба составляет не менее 350 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства.

Ранее жителям Солнечногорского района Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов местного комплекса по переработке отходов.

