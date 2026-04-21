Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

15:45, 21 апреля 2026

Жители Долгопрудного пожаловались на жизнь как в газовой камере
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетОбращение Владимира Путина

Кадр: Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия»

Жители города Долгопрудный в Подмосковье пожаловались на зловонные выбросы индустриального парка ТОС. Местные жители подали более 200 обращений в различные ведомства и записали видео к российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Telegram-канал «MSK1.ru».

Люди жалуются на круглосуточный запах, из-за которого возникают тошнота, головокружение, головные боли, панические атаки и аллергия. «Мы не можем открыть окна, не можем гулять с детьми. Мы живем в газовой камере», — описывает ситуацию житель.

Власти города уж отреагировали на проблему. Они подали иск с требованиями закрыть ТОС из-за экологической угрозы. В Природоохранной прокуратуре также заявили, что собираются разобраться в ситуации. Окончательное решение должен вынести суд.

Ранее жители села Борискино Чишминского района Башкортостана обратились в письме к Папе Римскому Льву XIV с просьбой помочь отремонтировать автомобильную дорогу.

