16:58, 20 апреля 2026Экономика

Жители российского села обратились за помощью к Папе Римскому

Жители села Борискино попросили Папу Римского помочь отремонтировать дорогу
Александра Качан (Редактор)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Данил Киселев / ТАСС

Жители села Борискино Чишминского района Башкортостана обратились в письме к Папе Римскому Льву XIV с просьбой помочь отремонтировать автомобильную дорогу. Об этом пишет Telegram-канал «Честный репортаж».

Россияне пожаловались, что уже десять лет пытаются добиться починки дороги, обращаясь во все инстанции, однако местные власти не исправляют ситуацию. По словам жителей, из-за плохого состояния трассы в плохую погоду автомобили застревают в грязи, машины скорой помощи не могут доехать до пациентов, а школьный автобус с трудом довозит детей до учебного заведения.

Кроме письма папе римскому, недовольные также подготовили обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее жители поселка Дубровное Саратовской области, записавшие рэп-обращение для президента России Владимира Путина, пожаловались на ухудшение дороги после ремонта.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме

    Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Все новости
