Жители российского села обратились за помощью к Папе Римскому

Жители села Борискино попросили Папу Римского помочь отремонтировать дорогу

Жители села Борискино Чишминского района Башкортостана обратились в письме к Папе Римскому Льву XIV с просьбой помочь отремонтировать автомобильную дорогу. Об этом пишет Telegram-канал «Честный репортаж».

Россияне пожаловались, что уже десять лет пытаются добиться починки дороги, обращаясь во все инстанции, однако местные власти не исправляют ситуацию. По словам жителей, из-за плохого состояния трассы в плохую погоду автомобили застревают в грязи, машины скорой помощи не могут доехать до пациентов, а школьный автобус с трудом довозит детей до учебного заведения.

Кроме письма папе римскому, недовольные также подготовили обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

