Зачитавшие рэп Путину жители поселка пожаловались на ухудшившуюся дорогу

Зачитавшие рэп Путину жители Дубровного пожаловались на ухудшившуюся дорогу

Жители поселка Дубровного в Вольском районе Саратовской области, записавшие рэп-обращение для президента России Владимира Путина, пожаловались на ухудшившуюся после ремонта дорогу. Об этом пишет «Подъем».

В ответ на необычное обращение россиян с просьбой провести в населенный пункт газ и обновить дорогу в декабре 2025 года приехали сотрудники газовой службы, а «Газпром» выделил средства на работы, которые должны начаться в этом году. В поселке также починили дорогу, однако результат не устроил жителей.

«В прошлом году ее [дорогу] засыпали какой-то опокой. Я, конечно, не специалист, но после этого дорога стала еще хуже. Я живу и в городе, и в деревне, прописана в деревне. Мы вчера туда приехали — и к собственному дому подъехать не можем, застреваем. Нас просто утопили, ниже плинтуса опустили», — рассказала собеседница издания.

Жители Дубровного обратились к президенту в августе прошлого года. Они пожаловались, что уже 30 лет живут без газа и не могут добиться помощи от властей. Россияне сочинили рэп о своей проблеме, чтобы привлечь к ней внимание главы государства.