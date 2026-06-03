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14:30, 3 июня 2026Экономика

Российский самолет запланировали сделать конкурентом А320

Мантуров анонсировал создание укороченного самолета МС-21, который станет конкурентом А320
Дмитрий Воронин

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Укороченная версия российского самолета МС-21, который планируется представить после 2028 года, станет прямым конкурентом Airbus A320. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, которого цитирует «Коммерсантъ».

Зампредседателя правительства уточнил, что в указанной модификации лайнера будет на две секции меньше и «такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам».

По словам Мантурова, сначала заказчикам поставят полную версию МС-21, а потом пойдет речь о короткой версии и ее выходе в серию, в связи с чем Росавиации предстоит решить, нужна будет сертификация или внесение изменений в сертификат. «По сути — это новый самолет, хотя там все системы те же самые, только две секции будут вырезаны», — отметил чиновник.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что работы по сертификации МС-21 теперь планируется завершить в начале 2027 года, а не в 2026-м, поскольку самолет пока совершил только треть сертификационных полетов. В том же 2027-м в госкорпорации рассчитывают начать его серийный выпуск.

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