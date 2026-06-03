ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:26, 3 июня 2026Авто

Россиянам назвали неочевидную причину проблем с автомобилем

«Автодом»: Неправильная регулировка колес может привести к перерасходу топлива
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Неправильная регулировка угла колес автомобиля (или «сход-развал») может привести к быстрому износу шин, перерасходу топлива и трудностям в управлении. Неочевидную причину проблем с машиной назвал россиянам директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев, пишет «Газета.ru».

«При отклонении углов установки колес от их номинальных значений существенно возрастает сопротивление движению, а изменение соотношения между углами поворота управляемых колес, внутреннего и наружного, напрямую влияет на управляемость автомобиля, которая, в свою очередь, неразрывно связана с безопасностью движения», — объяснил эксперт.

Одновременно с этим увеличивается износ шин и расход топлива — мотор работает с перегрузкой, а бензин уходит быстрее. Водитель может не замечать это во время поездки, но на заправке разница становится очевидной, отметил Плетнев.

Избежать проблем поможет профилактическая диагностика в сервисном центре как минимум два раза в год — весной и осенью. Во время нее специалисты в том числе проведут замеры углов установки колес. «Их выполнение позволит найти критические отклонения, а последующая регулировка — купировать возможные последствия», — заключил эксперт.

Ранее водителям назвали последствия перекачки шин. Такие покрышки влияют на управление автомобилем и ускоряют износ протектора, предупредили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян снова захотел в Россию

    Страна ЕС выразила протест Украине

    Зеленский сменил заместителя командующего Нацгвардией

    Голубь мира отказался взлетать с рук премьера Армении

    Назван способ решить проблему с доступностью жизненно важных лекарств в России

    В Минфине высказались о сроках введения акциза на импортную сталь

    В России высказались о реакции Красного Креста на увиденное в Старобельске

    Священник назвал неожиданную причину переезда в Москву

    Трамп назвал себя причиной существования Израиля

    Власть над водой призвали не давать богачам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok