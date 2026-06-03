Россиянам назвали неочевидную причину проблем с автомобилем

«Автодом»: Неправильная регулировка колес может привести к перерасходу топлива

Неправильная регулировка угла колес автомобиля (или «сход-развал») может привести к быстрому износу шин, перерасходу топлива и трудностям в управлении. Неочевидную причину проблем с машиной назвал россиянам директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев, пишет «Газета.ru».

«При отклонении углов установки колес от их номинальных значений существенно возрастает сопротивление движению, а изменение соотношения между углами поворота управляемых колес, внутреннего и наружного, напрямую влияет на управляемость автомобиля, которая, в свою очередь, неразрывно связана с безопасностью движения», — объяснил эксперт.

Одновременно с этим увеличивается износ шин и расход топлива — мотор работает с перегрузкой, а бензин уходит быстрее. Водитель может не замечать это во время поездки, но на заправке разница становится очевидной, отметил Плетнев.

Избежать проблем поможет профилактическая диагностика в сервисном центре как минимум два раза в год — весной и осенью. Во время нее специалисты в том числе проведут замеры углов установки колес. «Их выполнение позволит найти критические отклонения, а последующая регулировка — купировать возможные последствия», — заключил эксперт.

Ранее водителям назвали последствия перекачки шин. Такие покрышки влияют на управление автомобилем и ускоряют износ протектора, предупредили эксперты.