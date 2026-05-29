Водителям назвали последствия перекачки шин

Автоэксперт Пархомчук: Перекачанные шины быстрее изнашивают протектор

Перекачанные шины влияют на управление автомобилем и ускоряют износ протектора. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил руководитель группы технической поддержки, тестирования и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук.

Пренебрегать давлением в шинах нельзя, обращает внимание эксперт. Проверять его нужно только на холодных шинах и не реже раза в две недели — даже самое небольшое отклонение от нормы сокращает срок службы покрышек. Так, при повышенным давлении намного быстрее стирается центральная часть протектора.

Также высокое давление в покрышках мешает вождению, влияя на управляемость. Дело в том, что у перекачанной шины меньше контакта с дорогой, поэтому машина хуже держит траекторию на поворотах и хуже реагирует на руль. В особенности это опасно на мокром асфальте, при резких маневрах и экстренном торможении.

Перекачанные шины чувствуются во время езды: из-за превышенного давления каждая неровность на дороге — выбоины, трещины, стыки — ощущаются острее, передаваясь на кузов и подвеску. Вдобавок такая шина гудит, создавая шум в салоне.

