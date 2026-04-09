13:26, 9 апреля 2026Авто

В России посчитали стоимость подготовки машины к лету

Полная подготовка авто к лету в среднем обойдется россиянам в 40-50 тысяч рублей
Марина Аверкина

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Весенняя программа диагностики автомобиля для россиян в среднем будет стоить около восьми тысяч рублей. Для автовладельцев Москвы и Санкт-Петербурга услуги обойдутся дороже — около 12 тысяч. Аналитики сети Fit Service сообщили «Известиям», во сколько встанет подготовка личного транспорта к лету, а также о росте цен на обслуживание машин в первом квартале 2026 года.  

Специалисты также просчитали стоимость полноценной сезонной подготовки, когда одновременно выполняется шиномонтаж, плановое техобслуживание, комплексная проверка и устранение небольших неполадок. Сюда же входят замена масла с фильтрами, заправка кондиционера, работы с подвеской и тормозами, обновление охлаждающей жидкости и регулировка сход-развала. С учетом всех запчастей и расходников бюджет в среднем по стране составит 40 тысяч рублей, а в двух столицах приблизится к 50 тысячам.

Средний чек за ремонт и обслуживание по итогам первых трех месяцев достиг 13,1 тысячи рублей, что на 13 процентов превышает показатель годичной давности.

Технический директор сети Никита Родионов рекомендовал водителям начинать подготовку именно с профессиональной диагностики. Такой подход, по его мнению, «позволяет сэкономить бюджет автовладельца». Он также отметил, что гнаться за самыми дорогими брендами комплектующих не всегда разумно, если на рынке есть достойные аналоги. Однако строго экономить на узлах, которые напрямую отвечают за безопасность движения и ресурс автомобиля, специалист категорически не советует.

Ранее в России заблокировали несколько интернет-магазинов, которые занимались реализацией спецустройств для сокрытия или подмены государственных автомобильных номеров.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Блогера приговорили к 75 годам тюрьмы за жестокое преступление

    Стало известно о «распознанных» в России инопланетянах

    Самокатчикам пригрозили новым штрафом

    Переход имущества экс-председателя суда в доход России подтвердили

    Российский губернатор сообщил о семи раненых в результате удара ВСУ

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

